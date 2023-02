FC Basel: Gibt es nun bei Rotblau Angst vor dem Abstiegskampf?

Gegen Sion muss der FC Basel am Samstagabend unbedingt gewinnen, will er sich in der Tabelle wieder nach vorne orientieren. Vor dem Spiel spricht Heiko Vogel über die Situation und Taulant Xhaka.

Am letzten Wochenende verlor Basel gegen GC. blue

Darum gehts Der FCB tritt am Samstagabend gegen Sion an.

Unter der Woche feuerte der Verein Coach Alex Frei.

Seither sind viele Fragen offen: Wer wird neuer Trainer? Was passiert mit Taulant Xhaka?

Bei einer Pleite würden die Walliser am FCB (derzeit Platz 7) vorbeiziehen und diesen immer tiefer in den Tabellenkeller stossen. Schlusslicht Winterthur und der Vorletzte FCZ spielen am Sonntag (16 Uhr) gegeneinander – der Sieger könnte punktemässig zum FCB aufschliessen. Sportchef Heiko Vogel (47), der interimistisch als Coach übernimmt, sagt: «Natürlich betrachten wir die Gesamtsituation.» Er werde aber definitiv nicht von irgendwelchen Tabellenplätzen reden.

Gibt es beim FC Basel also keine Angst vor dem Abstiegskampf? Vogel: «Die Ergebnisse waren sehr unglücklich für uns, auch wenn wir auf uns schauen müssen.» Er werde das Wort «Abstiegskampf» aber auch nicht in der Teamansprache verwenden: «Nicht, weil ich die Tabellen nicht lesen kann. Sondern, weil das nichts mit dem Spiel zu tun hat.»

Verlieren ist für den FC Basel verboten

Bei der Match-PK sass Vogel neben FCB-Medienchef Simon Walter alleine auf dem Podium. FCB-Boss David Degen (39) fehlte. Ein Umstand, den viele Fans auf Social Media harsch kritisierten. Der Sportchef und Interimstrainer erklärte das Fehlen so: «Es ist die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Sion. Das ist heute die Priorität. Dafür bin ich hier und beantworte gerne Fragen zum Sion-Spiel.» Walter meinte, dass der Verwaltungsrat so entschieden habe.

Festzuhalten ist jedoch, dass sich die Clubführung nicht jedem gegenüber in Schweigen hüllt. So gab es am Donnerstagabend einen Dialog zwischen der Muttenzerkurve und den FCB-Verantwortlichen. Dem Vernehmen nach verlief das Gespräch gut, man hört von einem «ehrlichen, konstruktiven und transparenten Austausch».

Dennoch: Wie geht es weiter? Mit dem Sion-Spiel beginnen für den FC Basel englische Wochen, die entscheidend sind. Meisterschaft, Conference League und Schweizer Cup. Verlieren ist verboten. Auch wegen der wirtschaftlichen Komponente. Letztes Jahr schrieb der Club einen Verlust von 1,2 Millionen Franken. Sollte der FCB jetzt die Wende nicht schaffen, dann droht ein klaffendes Loch im Portemonnaie. Vogel bestätigt lapidar: «Es würde es einfacher machen, weiter vorne zu stehen.»

Diese Szene mit Fabian Frei und Mitspieler Taulant Xhaka sorgte für Gesprächsstoff. SRF

Kann Taulant Xhaka helfen?

Jemand der helfen könnte, ist Taulant Xhaka (31). Der Routinier fehlte zuletzt krank, nach der Pleite gegen St. Gallen geriet er mit Captain Fabian Frei (34) aneinander. Ein Blick in die Statistiken offenbart jedoch Erstaunliches. So ist die Saisonbilanz, wenn der FCB auf nationalem Parkett ohne Xhaka spielte, mies: Null Siege. Bei jedem der fünf Saisonsiege stand der 31-Jährige jedoch auf dem Platz.

Benötigt Rotblau also nicht den Fighter? Vogel bedankt sich auf Frage von 20 Minuten für die Statistik, meinte dann: «Er ist wieder fit.» Ob er generell auf die Routiniers um Xhaka setzen wird, das verrät der 47-Jährige nicht: «Es sind erfahrene Spieler. Ob ich auf sie setzen will, werden wir sehen.»

Man darf also gespannt sein – auf vielen Ebenen. Schliesslich ist da auch noch die Nachfolge von Alex Frei offen. «Wir haben über 50 Bewerbungen erhalten», verrät Vogel. «Wir haben klare Vorstellungen, was er in sich vereinen muss. Klar ist auch, dass gewisse Kandidaten aus finanziellen Gründen aus dem Raster fallen.»