U-Boot: Titan-Verunglückter Suleman wollte nicht zur Titanic

Der jüngste Teilnehmer der Expedition, Suleman Dawood, trat den Tauchgang nur seinem Vater zu Liebe an.

Die Insassen , die am vergangenen Sonntag mit einem U-Boot zum Wrack der Titanic aufbrachen, sind tot: Das steht sein Donnerstagabend fest, als ein Tauchroboter Trümmerteile des U-Boots «Titan» entdeckte – circa 400 Meter entfernt vom Wrack des 1912 gesunkenen Passagierdampfers. Auch der jüngste der Insassen, Suleman Dawood (19), kam bei der Implosion ums Leben. Besonders tragisch: Im Gegensatz zu den anderen Insassen hatte er grosse Angst vor dem Tauchgang – er nahm nur seinem Vater Shahzada zu Liebe daran teil.

Shahzadas Schwester Azmed Dawood sagt gegenüber NBC News: «Suleman hatte das Gefühl, dass das nicht okay ist, und er fühlte sich bei dem Gedanken daran nicht sehr wohl. Aber es war ein Vatertags-Ding. Es sollte die beiden zusammenschweissen, er wollte das Abenteuer seines Lebens haben, genau wie sein Vater.»

Alle Insassen kamen aus eigenem Antrieb – nur Suleman nicht

Die anderen Insassen des verunglückten U-Boots waren grosse Titanic-Fans und Abenteurer. So beispielsweise der britische Geschäftsmann Hamish Harding oder der Titanic-Experte Paul-Henri Nargeolet (77). Auch Sulemans Vater Shahzada war schon seit seiner Kindheit sehr an der Geschichte der Titanic interessiert: «Die Reise war sein grösster Wunsch, Traum, alles. Deswegen ist Suleman mitgekommen. Nun ist er Teil der Titanic-Legende geworden. Ich meine, in diesem Sinne kann es nichts Besseres geben», versucht die hinterbliebene Tante und Schwester dem Tod ihrer Liebsten doch noch etwas Positives abzuringen.