Julia Ituma: Volleyballerin (18) stürzt aus Fenster und stirbt

Im Anschluss an ein Champions-League-Spiel in der Türkei kommt die italienische Volleyballerin Julia Ituma bei einem Sturz aus dem sechsten Stock ums Leben.

Darum gehts Volleyballerin Julia Ituma ist mit nur 18 Jahren gestorben.

Wenige Stunden nach einem Champions-League-Spiel in der Türkei stürzte die Italienerin aus einem Fenster im sechsten Stock.

Ihre Zimmernachbarin bekam nichts von der Tragödie mit.

Italiens Sport trauert um Volleyballspielerin Julia Ituma. Sie starb im Alter von 18 Jahren am Donnerstag in den frühen Morgenstunden nach dem Champions-League-Spiel ihres Teams in der Türkei, wie ihr Verein Igor Gorgonzola Novara am Donnerstag mitteilte. Die türkische Polizei ermittle zu den Umständen des Todes.

Wie die türkische Zeitung «Hürriyet» berichtet, soll Ituma gegen 5.30 Uhr leblos aufgefunden worden sein. Videoaufnahmen aus dem Hotel zeigen die Volleyballerin, wie sie zwischen 22.30 und 23.50 Uhr durch die Gänge ging. Die türkischen Behörden geben an, dass Ituma schliesslich gegen vier Uhr aus dem Zimmer im sechsten Stockwerk gestürzt sei. Zu diesem Zeitpunkt schliefen ihre Teamkolleginnen.

Zimmernachbarin bemerkte nichts

Gegenüber der türkischen Polizei gab Itumas Zimmernachbarin Julia Varela an, nichts vom Tod Itumas mitbekommen zu haben. «Als sie ins Zimmer kam, haben wir bis etwa halb eins geplaudert», so die Spanierin. Anschliessend habe sie sich hingelegt. «Also weiss ich nicht, was danach passiert ist. Das Hotelpersonal hat mich gegen fünf Uhr angerufen. So erfuhr ich, dass sie aus dem Fenster gefallen war.»

Auch Itumas Berater Donato Saltini hat sich inzwischen zur Tragödie geäussert: «Ich weiss nichts darüber, was passiert ist. Julia fühlte sich in Novara wohl.» Der Verein sprach Itumas Familie und ihren Angehörigen Beileid und Anteilnahme aus. «Der Club und all seine Mitglieder, die durch den Verlust untröstlich sind, werden in dieser Angelegenheit respektvoll schweigen.»

«Trauern um wunderbares Mädchen»

Auch der Präsident des italienischen Volleyballverbands, Giuseppe Manfredi, äusserte seine Trauer. Itumas Tod bestürze nicht nur die Volleyball-Welt, sondern den gesamten italienischen Sport. «Wir trauern heute nicht nur um ein grosses Talent, sondern vor allem um ein wunderbares 18-jähriges Mädchen.» Der Verband ordnete eine Schweigeminute für alle Volleyballspiele in Italien an, die bis Sonntag ausgetragen werden.

Das Team von Igor Gorgonzola Novara hielt sich für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League in Istanbul auf. Am Mittwochabend spielte die Mannschaft gegen den türkischen Verein Eczacibasi Dynavit Istanbul. Nach dem Sieg in dem Hinspiel (3:2) verlor sie das Rückspiel mit 0:3, womit die Mannschaft aus der norditalienischen Stadt Novara aus der Champions League ausschied.

