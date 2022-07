Konzertabbruch: «Nur, weil wir Rastas tragen, sind wir keine Rassisten»

«Ich habe von kultureller Aneignung noch nie gehört, ich wusste gar nicht, was das ist»: Dominik Plumettaz, Leader der Mundart-Band Lauwarm, erzählt, wie er den Vorfall in der Berner Brasserie Lorraine erlebt hat.

Am 18. Juli trat die Band Lauwarm in der Brasserie Lorraine auf. Das Konzert wurde nach der Pause abgebrochen, weil Gäste sich an der «kulturellen Aneignung» störten.

Am 18. Juli seid ihr in der Brasserie Lorraine in Bern aufgetreten, musstet dann aber das Konzert abbrechen, weil sich manche Gäste nach Angaben der Veranstalter unwohl gefühlt haben. Wie war das für euch?

Was die Musik betrifft, finde ich den Vorwurf der kulturellen Aneignung daneben. In der Musik geht es um Kreativität, Inspiration. Wenn man sich inspiriert fühlt und etwas Positives aus einer anderen Kultur mitnehmen und weitertragen kann, ist das doch megaschön. Für jede Kultur. Ich weiss gar nicht, was ich mit dem Begriff anfangen soll. Für uns ist er auch verletzend. Ich habe Vorfahren aus Afrika. Einer in unserer Band, der Dreadlocks hat, hat eine dunkelhäutige Frau und ganz viele Freunde aus afrikanischen Ländern. Uns Rassismus und Diskriminierung vorzuwerfen, ist daneben.