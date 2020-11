Am Samstag (ab 10.15 Uhr hier live im Ticker) starten die Slalomfahrerinnen in die Ski-alpin-Saison.

Mindestens ein Podestplatz für Wendy Holdener

Für die ersten beiden Slaloms der neuen Weltcup-Saison am Samstag und Sonntag in Levi bleiben aus Schweizer Sicht also Wendy Holdener und Michelle Gisin als Trümpfe – immerhin die Nummern 4 und 7 der Weltrangliste. Beide schielen Richtung Podest, mindestens. Bei Holdener ist der Premierensieg im Stangenwald überfällig. Auch sie war jedoch in der Vorbereitung angeschlagen.