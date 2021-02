Der Fribourgerin steht im Big-Air-Wettkampf in Aspen einen Switch Double Cork 1440. Das gelang bisher keiner Freeskierin in einem Wettbewerb. Video: Twitter

Darum gehts Mathilde Gremaud ist eine sehr talentierte Freeskierin.

Bei den X-Games wusste sie zu reüssieren. Sie schaffte den Switch Double Cork 1440.

«Ich bin sehr happy gerade», sagt die 20-Jährige so auch.

Dass sie die erste Frau ist, die den Sprung steht, ist für sie nicht so wichtig.

Mathilde Gremaud hat Talent. Viel Talent. Als die 20-jährige Freeskierin im Herbst als erste Frau einen ganz besonderen Sprung, den «Switch Double Cork 1440», schaffte, war die Ski-Welt, waren die Medien und die Fans entzückt. Klar, man wusste, dass die 20-jährige Schweizerin Talent besitzt. Schliesslich ist Mathilde sechsfache Weltcupsiegerin, Silbermedaillen-Gewinnerin an den Olympischen Spielen in Pyeongchang und nun zweifache Goldmedaillen-Gewinnerin an den X-Games.

Noch nie zuvor war dieser Sprung einer Frau gelungen – rückwärts anzufahren, abzuspringen, zwei Saltos zu machen und sich dabei viermal um die eigene Achse zu drehen, um dann wieder rückwärts zu landen. Nein. Bis Mathilde Gremaud kam und den Sprung im Herbst zeigte. Als erste Frau in der Freeski-Geschichte. Damals meinte sie: «Das macht mich sehr glücklich.»

Im Herbst schaffte Mathilde Gremaud – nach viel Training – bereits den unglaublichen Sprung. Video: Twitter

Dass sie die erste Frau ist, interessiert sie nicht

Und jetzt? Was macht sie jetzt happy? Die Tatsache, dass sie am 8. Februar 21 Jahre alt wird? Oder vielleicht doch ihre formidablen Leistungen bei den X-Games im US-Skiort Aspen vom Wochnende? «Ich bin sehr happy gerade», meint Gremaud gegenüber 20 Minuten. So gewann die Schweizer Freeskierin am Freitag zum Auftakt der X-Games im Big Air die Goldmedaille. Sie holte sich den Sieg dank ihres Sensations-Sprungs: dem «Switch Double Cork 1440». Gremaud sagt: «Der Sieg im Big Air war mein grosses Ziel. Dass ich im Slopestyle leer ausging, ist schade. Mehr aber auch nicht. Ich wollte den Big-Air-Wettbewerb gewinnen und das habe ich geschafft.»

Dass ihr das gelang, das war zu Beginn aber alles andere als klar. So stürzte sie bei ihrem ersten Versuch heftig. «Ich hatte Schmerzen am Ellbogen», erzählt Gremaud. Zweifel habe sie aber dennoch nie gehabt. «Ich sah mit meinem Coach das Video des Sturzes an und merkte: Ich machte einen Fehler. Und da war klar, dass ich es einfach nochmals probiere.» Das tat sie – und stand den Sprung. Wie im Herbst, als sie als erste Frau überhaupt den Sprung stand, war sie nun die erste Freeskierin überhaupt, die den «Switch Double Cork 1440» an einem Wettbewerb zeigte. Ein Umstand, der für die junge Schweizerin nicht so relevant ist. Sie sagt: «Dass ich die erste Frau bin, die den Trick schafft, ist mir nicht so bewusst.» Und: «Ich bin zu jung, um das zu realisieren. In ein paar Jahren wird mir das vielleicht bewusst, doch jetzt? Jetzt freue ich mich einfach über den Sieg.»

Gremaud ist happy und meint: «Der Sieg im Big Air war mein grosses Ziel. Dass ich im Slopestyle leer ausging, ist schade.» Foto: Elmar Bossard

«Ich liebe einfach das Adrenalin»

Und das ist verständlich. Aber es ist wohl nicht zu spekulierend, wenn man sagt, dass es nicht der letzte Erfolg für Gremaud war. So ist sie mittlerweile – trotz ihres jungen Alters – nahezu ein alter Hase im Freeski. Gremaud wuchs in La Roche auf, einem Dorf in den Freiburger Voralpen am Fuss von La Berra. Der Berg ist bekannt für sein Wintersportgebiet, kein Wunder also, dass Gremaud auf Skiern stand, kaum dass sie gehen konnte. Aber sie spielte auch Fussball, war mit dem Skateboard unterwegs, machte Leichtathletik. Im 1000-Meter-Lauf gehörte sie gar öfters zu den Besten. Das «Red-Bull-Magazin» schrieb einst: «Sie war früh dem ausgesetzt, was Spitzensportler nur allzu gut kennen: der Erwartungshaltung und dem Druck, konstant die beste Leistung abzurufen. Die kleine Mathilde hasste es.»

Angesprochen darauf lacht die Freeskierin und meint: «Ich liebe einfach das Adrenalin im Freeski. Es ist mega cool, hoch in der Luft zu sein und dort irgendetwas zu machen.» Angst habe sie nicht. Wenn sie Angst hätte, würde sie etwas anderes machen. Auch als eine gefährliche Sportart empfindet die 20-Jährige Freeski nicht. «Ich trainiere jeden Tag», so Gremaud. «Nur wenn ich zu viel nachdenke, verkacke ich die Tricks. Das ist das Geheimnis. Im Voraus muss man viel nachdenken, den Trick immer und immer wieder durchgehen. Doch wenn es dann soweit ist, darf man das nicht mehr.»