Glücksfall für Kanton und Eigentümer

Viertältestes Haus im Kanton Schwyz

«Die Dichte an so alten Holzhäusern auf so engem Raum ist einmalig», wertet die kantonale Denkmalpflegerin Monika Twerenbold die Ansammlung der meist noch bewohnten Kulturgüter. Das nun «entdeckte» Haus in der Perfiden besticht jedoch nicht nur durch sein Alter. Auch die Umgebung, in der es steht, sei geschichtsträchtig. Es ist Teil eines alten Häuserensembles und liegt am uralten Verbindungsweg von Schwyz Richtung Ibergeregg-Ybrig und Illgau-Muotathal. Schliesslich soll nur 40 Meter davon entfernt die Burg Perfiden gestanden haben, welche im Jahr 1393 zerstört wurde. «Mein Vater erzählte, dass es sich um das Knechthaus der Burg Perfiden handelte», sagt Alois Fassbind, der in diesem Haus aufgewachsen ist.