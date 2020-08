Swiss Covid App

Nur zwei von drei Personen geben den Code der Tracing App ein

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bekommt einen Code zugeschickt. Mit ihm können andere darüber informiert werden, ob sie mit dem Kranken in Kontakt standen. Allerdings: Jeder dritte Code wird gar nicht eingegeben.

Seit dem 1. Juli haben 588 positiv getestete Personen den Covidcode in der heruntergeladenen App auf ihrem Mobiltelefon eingegeben. Ausgestellt wurden bis am 12. August jedoch 882 Codes. Damit wurde jeder dritte Code nicht benutzt.

Nur wenn der Covidcode eingegeben wird, können alle anderen App-Nutzer, die sich in den vergangenen Tagen während mehr als 15 Minuten in der Nähe des oder der Infizierten aufgehalten hatten, alarmiert werden. Aufgrund des dezentralen Aufbaus der App – Privacy by Design – kann das BAG nicht sagen, wie viele Warnungen ausgelöst wurden und wie viele Personen sich danach in Quarantäne begaben.