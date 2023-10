Rapperin Nura: Heftige Kritik für Pro-Palästina-Post – jetzt reagiert sie

Deutsch-Rapperin Nura (34) hat am Sonntag ein Bild in ihrer Story geteilt, das eine Welle der Empörung verursacht hatte. Auf einem Schwarzweiss-Foto ist sie mit einer Gruppe von Menschen zu sehen und ein handgemaltes Plakat, auf dem «Free Palestine» steht. Bei den Aufnahmen handelt es sich um einen Screenshot aus einem ihrer Musikvideos. Der dazugehörige Song ist auf Nuras aktuellem Album «Periodt» zu finden. Das Netz interpretiert das Bild als Solidarisierung mit der militärischen Palästinenser-Organisation Hamas, die am Samstag einen Grossangriff auf Israel mit bislang Hunderten Toten und Tausenden Verletzen gestartet hatte.

Nura: «Tut mir leid, wenn ich jemanden verletzt habe»

Mittlerweile hat die eritreisch-stämmige, in Kuwait geborene Musikerin auf Social Media Stellung bezogen: «Wenn ich Nachrichten gucke und Menschen sehe, die leiden, dann mache ich keine Unterschiede, welche Herkunft, welches Geschlecht, welche Sexualität oder welche Religion diese Personen haben. Leid ist Leid. Krieg jedoch ist nie eine Lösung und für das, was aktuell passiert, stehe ich nicht als Befürworterin. Meine Familie ist vor dem Krieg geflohen. Wir wissen aus erster Hand, wie traumatisierend so was ist. Mein Musikvideo kam vor den aktuellen Ereignissen, trotzdem tut es mir leid, wenn ich jemanden, der betroffen ist, damit verletzt habe.»