Nutze dieses Bild niemals als Handy-Hintergrund!

Kommentar erfassen

Da sterben Menschen in den USA und hier zu Lande auch am Corona-Virus und ihr bringt Probleme mit Handys. Was sind wir nur für eine Wohlstandsgesellschaft geworden, die solch unwichtige Dingen neben weltbewegenden Schlagzeilen um Leben und Tod platziert.

Penumbra Noctis 02.06.2020, 09:55

Und wo bleibt der #@$%! Link zu diesem Bild? Entweder ist das Bild von der Aufloesung her so gross, dass aktuelle Androidgeraete die Beine strecken, oder es ist was spezifisch beim JPEG-Format kaputt, was die Geraete aus dem Tritt bringt. So oder so: Her mit der Datei! Ich will mir die mal "ansehen".