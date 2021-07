Uniqlo, Skechers und Zara : Nutzen Modefirmen Zwangsarbeit der Uiguren? - Frankreichs Justiz ermittelt

Frankreich setzt seine Anti-Terror-Einheit bei den Ermittlungen um Zwangsarbeit in chinesischen Arbeitslagern ein. Der Grund: Internationale Bekleidungsketten sollen von der Ausbeutung der Uiguren in China profitieren.

Modeunternehmen wie etwa Uniqlo, Skechers oder Zara sollen Zwangsarbeit von muslimischen Minderheiten in China nutzen. (im Bild: Uiguren-Demo in Bern)

Die französische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zu Vorwürfen eingeleitet, dass die Modeunternehmen Uniqlo, Skechers und der Besitzer von Zara Zwangsarbeit von muslimischen Minderheiten in China nutzten. Die Untersuchung zu möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei vergangenen Monat eingeläutet worden, hiess es am Freitag aus Justizkreisen. Dabei ermittle eine Einheit der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft. Diese hat ein besonderes Recht, auch Verbrechen ausserhalb Frankreichs zu untersuchen.

Die Ermittlungen gehen auf eine Beschwerde eines Mitglieds der Minderheit der Uiguren , das im Exil lebt, und von drei Menschenrechtsgruppen zurück. Die chinesische Regierung bestritt am Freitag, dass es in der chinesischen Provinz Xinjiang Zwangsarbeit gebe. China ist dafür kritisiert worden, dass es mehr als eine Million Uiguren und andere Muslime zu politischen Zwecken in der Region inhaftiert hat.

Zara-Hersteller hat «Nulltoleranz gegenüber Zwangsarbeit»

Das Unternehmen Uniqlo teilte der Nachrichtenagentur AP am Freitag mit, es werde vollständig mit den Behörden zusammenarbeiten, «um zu bekräftigen, dass es in unseren Lieferketten keine Zwangsarbeit gibt». Skechers hatte zuvor Zwangsarbeit durch regelmässige Prüfungen seiner Einrichtungen in China eigenen Angaben zufolge ausgeschlossen. Inditex teilte auf seiner Website mit, dass das Unternehmen einen «Nulltoleranz-Ansatz gegenüber Zwangsarbeit in irgendeiner ihrer Erscheinungsformen» habe.