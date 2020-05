Ländervergleich

«Nutzen wir Wasser, Sonne, Wind – und unsere Köpfe»

Bei der Pro-Kopf-Produktion von Sonnen- und Windstrom hinkt die Schweiz den meisten europäischen Ländern hinterher.

Rund 60 Prozent der schweizweit verbrauchten Elektrizität stammt aus erneuerbaren Energien. Dies ist hauptsächlich der Wasserkraft zu verdanken. Neue erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie haben bloss einen marginalen Anteil an der inländischen Stromproduktion. Die Schweizerische Energiestiftung (SES) hat die Pro-Kopf-Produktion von Sonnen- und Windenergie – den sogenannten neuen erneuerbaren Energien – in der Schweiz mit den 28 EU-Staaten verglichen. Hierzulande wurden 2019 pro Einwohner 284 Kilowattstunden Solar- und Windstrom produziert. In Deutschland waren es über 2000 Kilowattstunden, in Österreich immerhin über 1000 Kilowattstunden und in Frankreich und Italien rund 700 Kilowattstunden. Die Schweiz konnte gegenüber dem letzten Jahr einen Rang gutmachen und landet neu auf Platz 24 von 29, knapp vor Tschechien, Ungarn, Slowenien, der Slowakei und Lettland. Platz eins belegt Dänemark, gefolgt von Deutschland, Schweden, Irland und Portugal.