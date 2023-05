Bundesliga: Augsburg gegen Dortmund live im Ticker

Borussia Dortmund will in der Fussball-Bundesliga am Sonntag einen entscheidenden Schritt Richtung Meistertitel machen. Nachdem der FC Bayern München am Samstag durch das 1:3 gegen RB Leipzig gepatzt hat, kann das Team von Trainer Edin Terzic mit einem Sieg im Spiel beim FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN) am Rekordmeister vorbeiziehen und als Tabellenführer in den letzten Spieltag in einer Woche gehen.