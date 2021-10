Giswiler Altersheim zu Todesfällen : «Nutzten Spielraum bei Maskenpflicht in der warmen Jahreszeit»

Im Alterszentrum «Dr Heimä» in Giswil verstarben neun Bewohnende im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Polizei ermittelt. Am Mittwoch nahm die Heimleitung Stellung.

«Die letzten Tage gab es sehr viele Todesfälle. Das ist menschlich sehr tragisch und unglaublich belastend für die Mitarbeitenden und die Bewohnenden», sagte Albert Sigrist, Stiftungsratspräsident des Alterszentrums «Dr Heimä», am Mittwoch vor den Medien.



Zum laufenden Verfahren will sich Sigrist nicht äussern. Solange die Umstände nicht geklärt seien, gelte die Unschuldsvermutung. «Ich appelliere daran, dass diese auch für uns gilt», so der Stiftungsratspräsident.

Neun Personen sind im Alters- und Pflegezentrum «Dr Heimä» in Giswil OW seit dem 8. Oktober in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Laut Mitteilung des Kantons Obwalden waren alle Personen ungeimpft. Allerdings ist laut «Blick» bei zwei Fällen ein Impfdurchbruch festgestellt worden, das heisst, zwei Bewohnende sollen trotz Impfung an Covid verstorben sein. Der Vorwurf an das Alterszentrum: Im Sommer habe das Heimpersonal in bestimmen Situationen keine Masken getragen.