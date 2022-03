Ukraine-Invasion : NY-Times-Journalist nahe Kiew getötet

Ukrainischen Angaben zufolge soll ein US-Journalist in der Ukraine getötet und ein weiterer verletzt worden sein. Beide Männer seien unter Beschuss geraten.

Dieses Foto von Renaud wurde 2015 in New York an einer Award-Veranstaltung aufgenommen.

Bei einem Angriff in der Ukraine ist ein US-Journalist getötet worden. Ein weiterer US-Journalist sei bei dem Angriff im Vorort Irpin nordwestlich von Kiew verletzt worden, sagte der Chirurg Danylo Schapowalow, der als Freiwilliger vor Ort im Einsatz war. AFP-Reporter in Irpin sahen die Leiche des Getöteten.

Der beim Angriff verletzte Journalist äusserte sich nun in einem Kiewer Spital gegenüber einer Journalistin: «Wir wollten gerade die erste Brücke in Irpin überqueren, um zu filmen, wie Flüchtende die Stadt verlassen. Als wir den Checkpoint passierten, fingen sie an, auf uns zu schiessen», so der Journalist. Der Fahrer habe dann umgedreht, doch die Soldaten hätten weiter auf das Auto geschossen. Sein Freund Brent Renaud sei dabei am Hals getroffen worden und blieb zurück.