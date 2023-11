«NYAD»: Die Geschichte von Diana ab heute auf Netflix

Die Strecke ist 177 Kilometer lang und es gibt viele Gefahren wie Haie in dem Gebiet.

Diana Nyad ist Langstreckenschwimmerin und hat sich in den Kopf gesetzt, von Kuba nach Florida zu schwimmen.

Die Handlung

Der Film «NYAD» handelt von einer fesselnden Episode im Leben der Weltklassesportlerin Diana Nyad. Drei Jahrzehnte, nachdem sie das Langstreckenschwimmen für eine erfolgreiche Karriere als Sportjournalistin an den Nagel gehängt hatte, setzte sich die damals 60-jährige Diana Nyad (Annette Bening) in den Kopf, den Meilenstein zu erreichen, der ihr noch fehlte: die scheinbar unbezwingbare Strecke von 177 Kilometern zwischen Kuba und Florida – und zwar als erster Mensch ohne Haikäfig, der sie vor Angriffen schützen soll. Also begibt sie sich mit ihrer besten Freundin und Trainerin Bonnie Stoll (Jodie Foster) und einem engagierten Team auf eine nervenaufreibende Odyssee, die vier Jahre dauern sollte.