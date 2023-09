Nyon: Chefarzt wegen fahrlässiger Tötung von Patientin verurteilt

Verurteilungen wegen fahrlässiger Tötung sind in der Medizin selten

Im Mai dieses Jahres wurde eine Krankenschwester im Wallis wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, nachdem 2014 eine 14-jährige Jugendliche gestorben war. Das Mädchen litt an Asthma und nahm an einem Sportcamp in Crans-Montana teil, als sie ums Leben kam. Der Arzt, der sie am Tag vor ihrem Tod gesehen hatte und die Untersuchung auf den nächsten Tag verschoben hatte, wurde hingegen freigesprochen.