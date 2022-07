Openair Frauenfeld: OAFF-Veranstalter trotz Brutalo-Security-Vorfällen zufrieden 

Openair Frauenfeld: Videos von 20 Minuten-News-Scouts und in den sozialen Medien zeigen, wie brutal die Security der Künstler gegen Fans vorging. (Video: 20min/jd)

Das Openair Frauenfeld 2022 ist bereits Geschichte. Der Rapper Haftbefehl brachte in der Nacht auf Sonntag den musikalischen Abschluss des diesjährigen Hiphop Festivals. Am Sonntag wurde nur noch zusammengepackt. Seit dem Mittwoch feierten Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände ausgiebig, wie das zuvor seit drei Jahren nicht mehr möglich war.

Die Veranstalter ziehen insgesamt eine positive Bilanz. «Mit 180’000 Gästen über vier Tage bewegt sich die Zuschauerzahl auf derselben Höhe wie in den Jahren vor der Pandemie», schrieben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. Alle Festivaltage waren wieder ausverkauft.

Kopf voraus gegen Planke geschmissen

Doch nicht alles bleibt in diesem Jahr positiv in Erinnerung. Bereits während des Festivals kursierten Videos, auf denen brutale Einsätze der Securitys auf Social Media gezeigt wurden. Fans, die sich unbefugten Zugang zu den Bühnen verschafft hatten, wurden gewaltsam und ohne Rücksicht auf potenzielle Verletzungen runtergestossen. Die Videos wurden auf diversen Plattformen kritisch kommentiert.

In einem neuen Video, das ein News-Scout 20 Minuten zur Verfügung gestellt hat, wird das Ausmass der Brutalität während des Lil-Baby-Konzerts noch deutlicher. «Das Video filmte eine Bekannte von mir, nach ihren Angaben war die Person, die mit dem Kopf voraus in die Leitplanke geknallt ist, für zehn Minuten bewusstlos», so der News-Scout zu 20 Minuten.

Keine Anzeige gegen Security eingegangen

Weiterhin ist keine Anzeige gegen das Sicherheitspersonal bei der Kantonspolizei eingegangen. Erneut auf die Umstände angesprochen bleiben die Veranstalter bei ihrer ursprünglichen Stellungnahme: «Das Openair Frauenfeld hat kein Sicherheitsproblem», sagte Joachim Bodmer zu 20 Minuten. Das Sicherheitspersonal in diesen Videos sei jenes der Künstler und nicht das des Openair Frauenfeld. Der Veranstalter selbst beauftrage professionelles Sicherheitspersonal, hiess es weiter.

Festival insgesamt ruhig und friedlich

Insgesamt zieht die Kantonspolizei Thurgau eine positive Bilanz über die Festivaltage und beschreibt sie in ihrer Mitteilung als ruhig und mehrheitlich friedlich. «Insgesamt wurden 50 Anzeigen registriert. In den meisten Fällen wurden Diebstähle zur Anzeige gebracht», teilt die Kantonspolizei Thurgau in einem Communiqué mit. Sechs Personen wurden festgenommen und von diesen kamen fünf in polizeilichen Gewahrsam, da sie sich nicht kooperativ verhalten hätten.

Die Sanität zählte knapp 1800 Konsultationen. In neun Fällen verfügten die Ärzte und Ärztinnen eine Spitaleinweisung zur Weiterbehandlung. Zumeist handelte es sich laut Kapo um Alkohol- oder Drogenvergiftungen.