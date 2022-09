Luzern: Oasen in der Stadt sollen gefährdete Wildbienen retten

Viele der 150 Wildbienenarten in Luzern sind gefährdet. Das Projekt «StadtWildBienen in Luzern» zielt darauf ab, die Wiederansiedlung dieser Tiere zu fördern.

Rund ein Viertel der in der Schweiz vorkommenden 600 Wildbienenarten leben in der Stadt Luzern. Aufgrund des Einsatzes von Pestiziden und des Verlusts von Lebensräumen sind etwa 45 Prozent dieser Arten gefährdet. Die Wiederansiedlung von Wildbienen ist aber relativ einfach zu fördern, teilte die Stadt am Dienstag mit. Und hier setzt das Projekt «StadtWildBienen in Luzern» an. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Dokumentation des Vorkommens von Wildbienen in der Stadt und der Untersuchung der Massnahmen, die zur Erholung des Bestandes erforderlich sind.