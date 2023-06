Coumba Sow, Riola Xhemaili: Nati-Stars zittern um die WM

Im Sommer steht die Frauen-WM in Neuseeland und Australien an.

Die heisse Phase steht an. Bevor die Schweizer Nati anfangs Juli in den Flieger nach Neuseeland steigt, wo die WM nebst Australien stattfindet, findet am Montag die offizielle Kaderbekanntgabe statt. Am Freitag ist zudem ein Testspiel gegen Sambia in Biel angesetzt. Noch hat das Kader 24 Spielerinnen und ist damit zu gross. Trainerin Inka Grings darf nur 23 Spielerinnen mit an die Weltmeisterschaft nehmen.