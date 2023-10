Ob Hausfrau oder Vollzeitjob: Mütter ernten auf Social Media Kritik

Christina (34): «Ich sei altmodisch, nicht emanzipiert und faul»

Jenni (33): «Weil ich Vollzeit arbeite, werde ich als Rabenmutter betitelt»

Das können viele Personen in ihrem Umfeld nicht akzeptieren, so die 33-Jährige: «Unsere Lebensform polarisiert. Weil ich Vollzeit arbeite, werde ich als Rabenmutter betitelt, die ihre Kinder nicht liebt.» Regelmässig habe sich die Zürcherin schon Fragen stellen müssen wie: «Wieso arbeitet dein fauler Mann nicht?» oder «Wieso bringst du Kinder auf die Welt, wenn du sowieso arbeiten gehst?» Auch auf ihrem Tiktok-Account erreichen sie etliche Kommentare: «Kürzlich schrieb jemand, dass ich egoistisch sei und meine Kinder mich für immer hassen werden», so Jenni.

Inzwischen könne sie solche Aussagen ignorieren. Als sie jedoch begonnen habe, Videos zu publizieren, sei ihr das schwergefallen: «Ich war so verletzt, dass ich fast jeden Tag geweint habe.» Sie verstehe nicht, weshalb besonders andere Frauen über ihren Lebensstil urteilen. «Jede Mutter sollte das machen, was ihr und ihrer Familie passt.»

«Sie sehen eine Hausfrau als Bedrohung für ihren Fortschritt»

Warum beide Lebensweisen so polarisieren, kann Katja Rost, Soziologin an der Universität Zürich, erklären:

«Solange es unterschiedliche Rollenvorstellungen gibt, kann es eine Frau der Gesellschaft niemals recht machen.» Laut ihr gebe es in jedem Umfeld verschiedene Vorstellungen davon, was Elternsein bedeutet.