VBZ-Chauffeure dürfen jetzt Musik am Steuer hören

Basler Chauffeure hören bereits Musik

«Es ist nicht gedacht, dass die Mitarbeitenden den Sound voll aufdrehen», sagt Widmer. Die Musik soll so laut sein, dass die Fahrgäste sich nicht daran störten. Dass die Sicherheit im Strassenverkehr so nicht tangiert werde, habe ein Pilotversuch in Basel gezeigt, der durch die Fachhochschule Nordwestschweiz begleitet wurde. «Der Pilotversuch kam auch bei Kundinnen und Kunden sehr gut an, Reklamationen gab es keine.»