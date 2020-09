Im Sommer trat Stephan Lichtsteiner zurück. Der Mann also, der Captain der Nati war, siebenmal Meister mit Juventus. Mit Spielern wie Buffon, Marchisio, Chiellini, Barzagli, Pirlo, Del Piero oder Tevez zusammenspielte. Er rief die Medien zusammen und sagte kurz und bündig: «Hallo zusammen. Nach ein paar Wochen des Überlegens habe ich mich entschieden, hier und heute zurückzutreten.»

Und das wars. Zumindest bis jetzt. Im Interview ( kostenpflichtig ) mit der Tamedia-Redaktion meldet sich der 36-Jährige nämlich wieder zu Wort. Er erklärt, was es für den Erfolg braucht, weshalb er immer überall akzeptiert wurde. Und wie er sich wirklich mit Xherdan Shaqiri versteht.

Lichtsteiner spielte mit unzähligen Stars zusammen – nicht nur mit Arturo Vidal. Er sagt: «Ich habe mich nie verstellt. Darum war ich überall akzeptiert, auch in der Garderobe.»

Lichtsteiner verstellte sich nie

Der Ex-Nati-Captain weiss also genau, was es für den Erfolg braucht. Zu sehen ist das nicht nur im Interview, bereits während seiner Karriere war nicht zu leugnen, dass er dem Erfolg alles unterstellte – und sich stets treu blieb. Ein Punkt, der für Lichtsteiner besonders wichtig ist. «Ich habe mich nie verstellt. Darum war ich überall akzeptiert, auch in der Garderobe», erklärt er.