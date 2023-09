OBA in St. Gallen: Das ist die Bilanz

1 / 8 An der OBA hatten Jugendliche die Möglichkeit, mit verschiedensten Berufen näher in Kontakt zu kommen. 20min/Tim Rütsche Wie ein Montage-Elektriker klettern die Besucher an einem Holzmast in die Höhe. 20min/Tim Rütsche Die Jugendlichen bekommen die Möglichkeit, mit einem von ihnen signierten Stein die Mauer zu erweitern. 20min/Tim Rütsche

Darum gehts Die Ostschweizer Bildungs-Ausstellung geht zu Ende.

Den Jugendlichen wurde eine breite Auswahl von Berufen und Weiterbildungsmöglichkeiten vorgestellt.

Rund 150 Ausstellende präsentierten Berufsausbildungen, Brückenangebote sowie über 600 Weiterbildungen.

Ausstellende sowie Besucher berichten von einem erfolgreichen Anlass.

Die OBA zählte rund 19’000 Besuchende in den vier Tagen.

Das sagen die Teenager

Mike (14) besuchte die OBA am Sonntag. Ihn hat der Beruf des Optikers besonders begeistert: «Mir gefallen der direkte Kundenkontakt und die persönliche Beratung», so der 14-Jährige. Ihm hat der OBA-Besuch hinsichtlich seines Berufswahl-Prozesses geholfen. Joline (14) hingegen weniger: «Ich wusste bereits, was ich lernen möchte. Spass gemacht hat es mir aber trotzdem.»



Das sagt der Aussteller

Marco (24) ist Lastwagenmechaniker bei der Firma Thomann. Er zeigt den Jugendlichen gleich vor Ort, wie sie selber an einem Lastwagen die Bremsen wechseln können. «Ich finde die OBA eine gute Sache», sagt er. «Besuchende bekommen viele neue Eindrücke und können an diversen Ständen selbst mit anpacken.»

Lehrstellen an der Uni

Marcus ist für die Universität St. Gallen vor Ort. Jedoch nicht, um Studiengänge vorzustellen, sondern Lehrstellen wie beispielsweise Kauffrau/Kaufmann oder Betriebsunterhalt, welche die HSG anbietet. «Informationsanlässe zu unseren Studiengängen gibt es genügend, heute wollen wir zeigen, dass wir auch Lehrstellen anbieten», sagt Marcus. Seiner Meinung nach können die Jugendlichen von dieser Messe stark profitieren, da ihnen eine Perspektive für die Zukunft geboten wird. «Auf dieser Messe kann man viele Eindrücke sammeln.» Doch die Messe kommt auch an ihre Grenzen: «Man sollte den Besuch nicht mit dem direkten Schnuppern in einem Betrieb vergleichen», so Marcus. Um sich also einen Überblick zu schaffen, findet er die OBA gut, jedoch wenn man sich vertieft für einen Beruf interessiert, sollte man definitiv Schnuppern gehen.

Die Bilanz

Die rund 150 Ausstellenden lockten von Donnerstag bis Sonntag gut 19’000 Besucherinnen und Besucher an. Wissbegierige Besuchende probierten aus, liessen sich inspirieren und tauchten ein in die Welt der Berufe und Weiterbildungen. Im Gesamtbild war das Feedback sowohl von den Besuchenden als auch von den Ausstellenden positiv, so die Messeorganisation in einem Communiqué vom Sonntagnachmittag.



Ostschweiz-Push

Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.

Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.