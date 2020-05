An Uni-Feier

Obama attackiert Trump scharf

Der ehemalige US-Präsident hat das Krisenmanagement der aktuellen US-Regierung unter Trump kritisiert. Keiner der Verantwortlichen wisse, was sie täten.

Barack Obama hat es erneut getan: In einer Grussbotschaft für eine Uni-Abschlussfeier hat der ehemalige US-Präsident seinen Nachfolger Donald Trump scharf kritisiert. «Diese Pandemie hat vor allem unsere Überzeugung zunichte gemacht, dass die Leute, die in der Verantwortung stehen, wissen, was sie tun», so Obama.