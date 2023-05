Auftritt im Hallenstadion: Barack Obama ist heute in Zürich

Silvia Kores (62) ist extra aus Deutschland hergereist, um Obama live zu sehen. Sie hat die ganze Show vom Anfang bis zum Schluss geschaut und ist begeistert. «Er hat viel Ruhe ausgestrahlt und ich merkte, wie das auch auf mich übergeht.» Zu Beginn fragte der Moderator, was den Ex-Präsidenten beim Antritt seines Amtes am meisten überrascht habe. Da sprach Obama die US-Regierung an, hinter der eine grosse Maschinerie stehe: «Mir gefiel da dieses Beispiel, das er nannte, nämlich dass die Politik kein Schnellboot ist, sondern mehr ein Ozeandampfer, wo es ganz langsam geht. Und ich konnte mir vorstellen, dass das frustrierend sein kann und irgendwie auch schön, denn hinter dem Amt steckt ja auch immer ein Mensch mit all seinen Wünschen und Ängsten.»