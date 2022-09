Mit SUV unterwegs: Obama besetzt stundenlang Parkplatz für Menschen mit Behinderung

Zwei Stunden lang blockierte am Samstag ein massiver SUV des amerikanischen Geheimdienstes einen Parkplatz für Menschen mit Behinderung in Los Angeles. Grund dafür war niemand anderes als der frühere Präsident Barack Obama. Dessen Töchter Sasha und Malia wohnen beide in LA und Obama traf die beiden in dem edlen Sushi-Restaurant Hamasaku zum Abendessen, wo acht Stücke Sushi 50 Dollar kosten, wie die «Daily Mail» berichtet.