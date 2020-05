Obama findet Trumps Corona-Politik eine «chaotische Katastrophe»

Kommentarfunktion geschlossen

Recht hat Obama jedenfalls. Trump macht einfach das was er denkt was ihn in der Situation grad beliebt machen könnte. Nur dumm, dass man aus so einer Situation nicht mehr einfach raus kommt.

Joshi 10.05.2020, 10:42

So so etwa der Obama der in seiner Amtszeit am meisten Drohnentötungen in der Amerikanischen Geschichte befohlen hat? Oder 1.5 Mio Menschen in Lybien, Irak und Afgahnistan wegbombte? Etwa der? Natürlich im namen der Demokratie und Freiheit...wer anderes denkt ist ein Schelm...