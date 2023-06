Obdachlos mit Kindern: Schweizer Community hilft junger Familie

In der derzeitigen Wohnungsnot findet Elena mit ihrer Familie keine Bleibe. Nun stellt die 20-Minuten-Community Hilfe in Aussicht – und bietet teils direkt eine Wohnung an.

«Ich bin obdachlos mit zwei Kindern»: Im neusten Video von 20-Minuten-«Reporter!n» zeigt Elena (Name geändert), wie sie in diese Situation kam. 20min/Helena Müller, Noah Knüsel

Darum gehts Trotz intensiver Suche finden Elena (28), ihre zwei kleinen Söhne und ihr Partner keine neue Wohnung.

Die junge Familie musste darum auch schon draussen übernachten.

Nun will die 20-Minuten-Community helfen: «Ich würde eine Wohnung zur Verfügung stellen», sagt etwa Nadia Felix aus Luzern.

Elena ist von der Solidarität überwältigt.

Wohnraum in der Schweiz wird knapp und die Mieten dürften vielerorts weiter steigen. Gerade Familien mit knappem Budget trifft das besonders hart. So auch Elena (Name geändert): Mit ihrem Partner und den zwei kleinen Söhnen (1 und 3) ist die 28-Jährige seit Monaten obdachlos.

Vor einem Jahr wurde der jungen Familie die Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt. Sie hätten zwar kurzfristig eine befristete Bleibe gefunden, doch dann trotz intensiver Suche gar nichts mehr, sagt Elena. Seit Monaten kämen sie bei Bekannten und Verwandten unter: «Doch es gab auch schon Tage, an denen wir draussen übernachten mussten.» Ihre ganze Geschichte hat sie im neusten Video von 20 Minuten «Reporter!n» erzählt (siehe oben).

So will Community helfen

Nun wollen verschiedene Leserinnen der jungen Familie helfen. «Ich würde gerne einen kleinen Batzen spenden und habe noch einige Kindersachen, die sie vielleicht brauchen können», sagt etwa die 26-jährige D. Als Mutter eines acht Monate alten Sohnes könne sie sich ein Stück weit in Elenas Lage hineinversetzen: «Die Situation hat mich sehr traurig gemacht.»

Manuela Carbone arbeitet in einer Immobilienverwaltung und will Elena helfen. privat

Auch Leserin Manuela Carbone will helfen: «Die Geschichte dieser Familie lässt mich nicht los», schreibt sie. Sie arbeite in einer Immobilienverwaltung und wolle die Familie gerne bei der Wohnungssuche unterstützen: «Ich habe selber zwei Kinder in diesem Alter – unvorstellbar, ihnen kein Dach über dem Kopf bieten zu können.»

Andere bieten an, sich im Bekanntenkreis umzuhören oder berichten von leer stehenden Wohnungen. Nadia Felix aus Luzern bietet gar direkt eine Wohnung an. Die Situation habe sie sehr betroffen gemacht: «Es ist furchtbar. Es darf nicht sein, dass so etwas in der Schweiz passiert.» Über ihrem Laden habe sie eine Wohnung: «Ich würde diese zur Verfügung stellen, bis die Familie wieder Boden unter den Füssen hat.»

«Ich bin überwältigt»

20 Minuten hat alle Angebote an Elena weitergeleitet: «Ich bin überwältigt», sagt sie. Dass ihnen so viele Leute helfen wollten, sei unglaublich. Das gebe ihr die Hoffnung zurück. Momentan stehe sie im Kontakt mit einer Immobilienverwaltung: «Doch auch wenn das nicht klappt, gibt es Personen, die mir ihre Hilfe anbieten.» Das gebe ihr eine enorme Sicherheit.