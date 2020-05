Aktualisiert vor 23h

Polizeieinsatz in Wien

Obdachlose randalieren in Corona-Quarantäne und werfen mit Möbeln um sich

Bei einen Spital in Wien kam es am Montag zu einem Grosseinsatz der Polizei. Obdachlose hatten in einer Coronavirus-Quarantäne für Unruhe gesorgt.

Bei einem Spital in Wien hatten Obdachlose, die sich dort vorsorglich in Quarantäne befinden, am Montag einen Tumult ausgelöst. Wie «oe24» schreibt, seien die Bewohner um etwa 16 Uhr bei der Medikamentenausgabe ungeduldig geworden. Weil es ihnen zu langsam ging, wurden einige aggressiv. Sie fingen an zu randalieren und warfen mit Möbeln um sich.

Zudem hätten sie sich laut Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, über das Essen beschwert und mit Sprechchören dagegen protestiert. «Es gibt halt nur so eine kleine Suppe. Die Leute haben Hunger», sagte ein Bewohner zur «Kronen Zeitung».

Wie Huber sagt, war die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort. Diese wartete zunächst ab und stimmte sich mit der Gesundheitsbehörde und der Leitung des Spitals, schreibt «oe24». Erst danach hätten die Beamten das Gebäude betreten. Daraufhin beruhigte sich die Situation. Verletzt wurde Medienberichten zufolge niemand.