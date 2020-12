An einen grossen Weihnachtsevent im Hotel Marriott mit 600 Personen ist dieses Jahr nicht zu denken.

Die Pandemie belastet besonders an den Festtagen randständige und obdachlose Menschen auf den Zürcher Strassen.

Die Festtage stehen vor der Tür. Doch wegen Corona fallen viele Angebote, die Hilfsorganisation für randständige und obdachlose Menschen auf den Zürcher Strassen an Weihnachten organisieren, dieses Jahr weg. «Für viele Obdachlose ist die aktuelle Situation alles andere als einfach», sagt Schwester Ariane Stocklin vom Zürcher Verein Incontro.

Besonders jetzt vor den Festtagen kämen bei vielen Erinnerungen an die Vergangenheit und Traumata wieder hoch. Der Grund: «Weihnachten gilt als das Fest der Liebe und wird traditionell mit der Familie gefeiert.» Für die Menschen auf der Strasse sei das eine emotionale Belastung. «Sie fühlen zu dieser Zeit besonders tiefe Einsamkeit und haben deshalb grosse Angst vor Weihnachten.»

Läden und Einrichtungen geschlossen

Dazu komme, dass dieses Jahr wegen Corona die Läden und bestimmte Einrichtungen über die Festtage geschlossen haben. «Auch der Gedanke, nichts zu essen zu bekommen, verunsichert sie», so Schwester Ariane. Deshalb verteilt der Verein – wie üblich täglich – auch an Weihnachten Mahlzeiten und begleitet die Menschen in diesen schwierigen Tagen auf der Strasse. «Wir wollen ihnen zeigen, dass wir auch über die Festtage für sie da sind.»