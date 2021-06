Heftige Kritik an Jens Spahn - Obdachlose und Hartz-IV-Empfänger sollten «Ramsch-Masken» erhalten

Abgekürzte Testverfahren

Das deutsche Gesundheitsministerium liess darauf eben diese Masken am 29. Mai beim TÜV-Nord einem Schnelltest unterziehen. Dieses beschleunigte Testverfahren wurde extra eingeführt, um Deutschland im Notfall schneller versorgen zu können. Bei den erwähnten Masken wurde das Schnelltestverfahren jedoch nochmals abgekürzt. So wurde der Test zur Temperaturbeständigkeit weggelassen, wie auch die Tragesimulation, die Klarheit darüber schaffen soll, wie sich die Maske verändert, sobald sie zwanzig Minuten getragen würde.

Neben den Masken der Firma Yi Cheng wurden auch Masken bestellt, die nie ein Tester in der Hand gehabt hatte. Es wurden per Sonderzulassung lediglich die Papiere durchgesehen, wie der «Spiegel» weiter berichtet. Ebenso lägen dem Magazin interne Dokumente vor, die zeigen, dass das Gesundheitsministerium unter Spahns Führung diese «Ramsch-Masken» unbedingt unters Volk bringen wollte. Immer wieder wollte man diese minderwertigen Masken in Sonderaktionen besonders an Obdachlose, Behinderte und Hartz-IV-Empfänger verteilen.