Obdachloser in Deutschland getötet: Freund ist schockiert

Der mutmasslich von drei Jugendlichen im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen getötete Obdachlose ist nach Erkenntnissen der Ermittler durch Messerstiche ums Leben gekommen. «Er ist aufgrund der Stichverletzungen verstorben», sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Dies habe die Obduktion des Leichnams bestätigt. Die mutmassliche Tatwaffe sei ein Messer.

«Wir waren den ganzen Tag zusammen, das macht keinen Sinn», zitiert die «Lippische Landes-Zeitung» Marcel, einen Freund des Opfers. Er habe den 47-Jährigen vor drei Monaten auf der Strasse kennen gelernt und es habe sich eine Freundschaft entwickelt. «Ich weiss gar nicht, was ich denken oder fühlen soll.» Er sei bei allen beliebt gewesen und habe nie Streit gesucht, so Marcel. Dass die mutmasslichen Täter die Tat auch noch filmten, erfüllt den 34-Jährigen mit «Hass».

«Er war ein feiner Kerl»

Die drei Jugendlichen sollen in Horn-Bad Meinberg südöstlich von Bielefeld den Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige befinden sich in Untersuchungshaft, die ein Haftrichter am Freitag anordnete. Eine Passantin hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg entdeckt. Die beiden älteren Jugendlichen haben nach Auskunft der Staatsanwaltschaft vom Freitag Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tätern aus.