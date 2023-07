Oben-ohne-Bilder: Team ohne Sportdirektor an Tour de France

Ex-Radprofi : Oben-ohne-Bilder verschickt – Team ohne Sportdirektor an Tour de France

1 / 2 Das belgische Team geht ohne seinen Sportdirektor in die Tour de France. IMAGO/Sirotti Bloggerin «Mistress of Hellvetica» erhebt Vorwürfe gegen Lotto-Dstny-Sportdirektor Allan Davis. Instagram

Darum gehts Das belgische Profi-Team hat kurz vor Start der Tour de France bekanntgegeben, ohne Sportdirektor Allan Davis an den Start zu gehen.

Eine Bloggerin hatte zuvor auf Twitter einen Chatverlauf veröffentlicht, der den Australier in ein ganz schlechtes Licht rückt.

Davis soll der Frau mehrfach unaufgefordert Oben-ohne-Bilder geschickt haben. 20 Minuten konnte mit ihr sprechen.

Drei Tage vor Start der Tour de France haben die Verantwortlichen des belgischen Teams Lotto Dstny die Reissleine gezogen. Sportdirektor Allan Davis verpasst die am Samstag in Bilbao gestartete Grande Boucle. Zu diesem Entscheid geführt, hat ein von der Bloggerin «Mistress of Hellvetica» ein auf Twitter veröffentlichter Chatverlauf zwischen ihr und Davis.

Dieser hatte einen Sturm der Entrüstung über das Verhalten des australischen Ex-Radprofis ausgelöst. «Wie geht es dir? Ich bin gelangweilt in meinem Hotelzimmer und dachte an dich», schrieb der 42-Jährige in einer Nachricht. Dazu stellte er ein Bild mit nacktem Oberkörper von sich. Mit 20 Minuten hat «Mistress of Hellvetica», die anonym bleiben möchte, über den Vorfall gesprochen.

Bilder statt Job-Angebot

Sie selbst stammt aus den USA, hat aber fünf Jahre lang in der Schweiz gelebt und auch Familie hier. Seit längerem ist sie auf der Suche nach einem Texterinnen-Job im Profi-Radsport. «Darum hab ich mich sehr gefreut, als ich vor einiger Zeit eine Twitter-Nachricht vom beruflichen Profil von Allan Davis erhielt», sagt die Bloggerin. Schnell habe der Lotto-Dstny-Sportdirektor nach Bildern von ihr gefragt. «Ich fand das schon komisch», erklärt sie. «Aber zu einem Lebenslauf schickt man ja auch ein Bild, darum habe ich ihm dann ein normales Porträtfoto zukommen lassen.»

Daraufhin habe Davis seinerseits begonnen, Bilder von sich zu schicken – darunter auch eines mit nacktem Oberkörper. «Ich habe daraufhin das Gespräch abgebrochen und ihm gesagt, er soll sich melden, falls es um einen Job gehen würde.» Wenig später habe sie schliesslich die Nachricht aus dem Hotel und erneut ein Oben-ohne-Bild erhalten. «Er meinte sogar noch, seine Verlobte fände das ok», so die Bloggerin.

Sie meldet sich daraufhin auf Twitter beim Team Lotto Dstny. Ihr Anliegen wird dort aber nicht ernst genommen – im Gegenteil. «Ich hoffe, dass du verstehst, dass das, was du auf Twitter sagst, Konsequenzen hat und schlecht für das Team ist. Also denk bitte zweimal nach, bevor du wieder über unser Team twitterst», so die Nachricht, die sie daraufhin von einer Person aus der Medienabteilung des Teams erhält.

Drohungen gegen Opfer

«Daraufhin habe ich mich entschieden, den ganzen Vorfall öffentlich zu machen», so die Bloggerin zu 20 Minuten. Es stellt sich heraus, dass sie nicht die Einzige ist, die solche Erfahrungen mit Davis gemacht zu haben scheint. «Mindestens 30 Frauen haben sich gemeldet», sagt sie. Auch der Ex-Radprofi kontaktiert sie schliesslich erneut. «Meine Verlobte und ich möchten, dass du alle potenziellen Tweets mit meinem Bild oder in schriftlicher Form innerhalb einer Stunde löschst. Mein Anwalt, meine Familie und ich sind jetzt auf der Polizeiwache, um dich oder jeden anderen, der in den sozialen Medien mein Image öffentlich beschädigt hat, anzuzeigen», droht Davis. Den entsprechenden Chatverlauf machte sie ebenfalls auf Twitter publik.

«Mistress of Hellvetica» glaubt, dass man bei Lotto Dstny längst darüber Bescheid wusste, aber versucht hat, die Geschichte unter Verschluss zu halten. Darauf deutet auch das am Mittwochabend veröffentlichte Statement des Teams hin. «Lotto Dstny hat die Vorwürfe über grenzüberschreitendes Verhalten zur Kenntnis genommen, die gegenüber einem Sportdirektor des Teams geäussert und von einer Person auf Twitter veröffentlicht wurden», schreibt das Team und stellt sich damit schon fast schützend vor Davis. «Das Team wird zu diesem Fall keine weiteren Kommentare abgeben und bittet darum, die Privatsphäre der Beteiligten zu respektieren.» Auf eine Anfrage von 20 Minuten hat Lotto Dstny nicht reagiert.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz