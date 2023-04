Oben ohne in der Badi in Zürich: Das sagen Frauen zu der Forderung

20 Minuten hat Passantinnen in Zürich gefragt, ob sie oben ohne in die Badi gehen würden.

20min/Vanessa Travasci

Darum gehts In den Frei- und Hallenbädern in der Stadt Zürich sollen Frauen bald auch oben ohne baden dürfen.

Doch wollen das Frauen überhaupt? 20 Minuten hat Passantinnen in Zürich gefragt.

Oben ohne in der Badi - das wollen vier Gemeinderätinnen von SP, GLP, Grüne und Mitte. In einer schriftlichen Anfrage an den Zürcher Stadtrat fordern sie kurz vor dem Start der Badesaison, dass die Vorschriften der Frei- und Hallenbäder genderneutral ausgestaltet und umgesetzt werden. Denn die heutige Regelung in der Badeordnung der Stadt Zürich lässt wenig Raum für nackte Haut: «Das Verhalten und die Badebekleidung darf das sittliche Empfinden nicht verletzen», heisst es darin. In Hallenbädern werden Frauen zudem darauf hingewiesen, Badebekleidung zu tragen, welche ihre Brüste bedecken.

Doch besteht für das Oben-ohne-Baden überhaupt ein Bedürfnis? 20 Minuten hat im Video oben Passantinnen in Zürich gefragt - die Meinungen gingen auseinander.

«Jede Frau hat das Recht, für sich selbst zu entscheiden»

«Ich selbst würde nicht oben ohne in die Badi gehen, aber jede Frau hat das Recht für sich selbst zu entscheiden», sagt Natascha (41). Carla (19) geht hingegen gerne oben ohne schwimmen: «Dafür gehe ich dann aber in die Frauenbadi.» Und Carolina (32) meint: «Wenn es alle machen, dann mache ich es eventuell auch.»

Sybille (55) sieht ebenfalls kein Problem darin, wenn Frauen ohne Oberteil in die Badi gehen. «Dass Leute gaffen, muss man aber in Kauf nehmen.» Für Carol (53) sollte die Vorschrift jedoch nicht überall geändert werden: «Im Hallenbad muss es nicht unbedingt sein.» Im Video oben nehmen die Frauen ausführlich Stellung.

«Es darf keine Ungleichbehandlung geben»

Initiiert hat das Schreiben die GLP-Gemeinderätin Sandra Bienek. Der Grund: «Ich schwimme leidenschaftlich gerne oben ohne, weil ich mich dann so frei fühle, wie sonst nie. Es ist ein Jugendtraum von mir, den politischen Rahmen dafür zu schaffen.» Zudem soll es jeder Person möglich sein, sich in der Badi so zu kleiden, wie sie will - sei das oben ohne oder im Burkini. «Es darf keine Ungleichbehandlung bezüglich des Badens ohne Oberteil geben», so Bienek. In der Badi oben ohne schwimmen zu können, sei ein Bedürfnis vieler Frauen.



Die GLP-Gemeinderätin zeigt sich zuversichtlich: «Die Anfrage wird jetzt vom Stadtrat beantwortet.» Dadurch, dass das Anliegen der Gleichbehandlung von der SP bis zur GLP abgestützt sei, erhofft sich Bienek, dass die Badeordnung durch eine interne Weisung angepasst wird. «Zürich könnte bei einer Änderung der Praxis als Vorreiterin für die Gesamtschweiz agieren», so Bienek.

Es gelte, Rücksicht zu nehmen

Camille Lothe, Präsidentin der Stadtzürcher SVP, begrüsst eine klare Regelung. Es gelte aber, auf andere Rücksicht zu nehmen: «Es ist nicht angebracht, sich in einem Kinderbereich oben ohne aufzuhalten. Ob im Falle einer Änderung tatsächlich Gebrauch davon gemacht würde, ist jedoch eine andere Frage.» Insbesondere bezüglich der Hallenbäder hat sie Zweifel: «Es macht Sinn, sich oben ohne zu sonnen, fürs Sportschwimmen ist es aber einfach nur unpraktisch.» Bisherige Nacktbereiche in Hallenbädern wie beispielsweise Saunas seien zudem dafür bekannt, ein Problem mit Gaffern zu haben. «Es ist also wichtig, Massnahmen zum Schutz der Frauen zu treffen. Gerade die Beliebtheit der Frauenbadi spricht dafür.»

Das sind die geltenden Vorgaben