Zurück zum Alltag : «Oben ohne» in die Bar – Dänemark hebt die Maskenpflicht weitgehend auf

Schluss mit dem Mundschutz: Bis auf wenige Ausnahmen müssen die Dänen ab Montag in der Öffentlichkeit keine Maske mehr tragen.

1 / 4 Die dänische Regierung hat die weitgehende Aufhebung der Maskenpflicht beschlossen. Reuters Ab Montag kann in den Beizen wieder «oben ohne» Bier bestellt werden. AFP via Getty Images Auch am Flughafen dürfte die Maskenpflicht fallen. Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima

Darum gehts Die dänische Regierung hat beschlossen, die Maskenpflicht in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens zu streichen.

Ausgenommen bleibt vorerst der öffentliche Nahverkehr.

Auch die Öffnungszeiten der Restaurants sowie der Alkoholverkauf zu später Stunde werden gelockert – trotz leicht gestiegener Inzidenz.

In Dänemark wird man ab nächster Woche deutlich weniger Menschen mit Mund-Nasen-Schutz sehen. Die Pflicht zum Tragen einer Maske oder eines Visiers wird am Montag für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufgehoben. Einzige Ausnahme davon bleibt der öffentliche Nahverkehr – dort aber auch nur, wenn man nicht setzt. Im Nahverkehr soll die Tragepflicht dann endgültig am 1. September fallen. Darauf und auf weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen hat sich die Regierung in der Nacht zum Donnerstag mit dem Grossteil der Parlamentsparteien in Kopenhagen geeinigt.

Bereits ab Freitag dürfen Restaurants und weitere Lokale bis Mitternacht offen bleiben, ab Mitte Juli wird die Öffnungszeit bis auf 2 Uhr ausgeweitet. Zudem werden die Platzanforderungen und Abstandsregeln aufgehoben. Auch das Verbot zum Verkauf von Alkohol zu später Stunde wird ab Freitag gelockert.

Bis auf Clubs alles offen

Dänemark hatte im Frühjahr erste Öffnungsschritte eingeleitet und die Beschränkungen seitdem nach und nach zurückgefahren. Mittlerweile ist im Land im Grunde wieder alles offen bis auf die Diskotheken – diese dürfen nun nach fast anderthalbjähriger Schliessung voraussichtlich ab dem 1. September öffnen. Die restlichen bestehenden Beschränkungen und Richtlinien sollen zudem ab nächster Woche vereinfacht und schliesslich ganz aufgehoben werden. Ab Montag soll somit unter anderem wieder ein weitgehend normaler Alltag an den Schulen und weiteren Bildungs- und Tageseinrichtungen möglich sein.

Auch die Gültigkeit des PCR-Tests wird ab 1. Juli von 72 auf 96 Stunden verlängert, es dürfen sich in Innenräumen an Versammlungen wieder bis zu 250 Personen treffen. Die Corona-Pass-Pflicht in Clubs soll auf den 1. Oktober fallen.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Dänemark im Zuge der Lockerungen leicht gestiegen, allerdings nicht in die Höhe geschossen. Die Inzidenz liegt jedoch mittlerweile deutlich über jener in Deutschland, wo sie zuletzt stark gesunken ist.

