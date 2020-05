Österreich

Oberarzt haut während OP ab, Patient stirbt

In Österreich hat ein Oberarzt eine laufende Operation verlassen, um einen Termin mit einem Privatpatienten wahrnehmen zu können. Die Operation endete daraufhin tödlich. Eine Untersuchung läuft.

In Österreich ist ein 77-jähriger Mann nach einer Operation im «Kepler-Klinikum» in Linz verstorben. Der Mann war am vergangenen Dienstag mit einem Aortariss per Rettungshubschrauber ins Spital eingeliefert worden. Da es sich dabei um eine schwerwiegende Verletzung handelte, wurde der Mann sogleich operiert.