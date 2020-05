«Fordere vernünftigen Umgang»

Oberarzt postet Corona-Video – Zürcher Unispital distanziert sich von Aussagen

In den sozialen Medien wird zurzeit das Video eines Zürcher Oberarztes diskutiert. Während er auf Youtube Zuspruch erhält, zeigt sich das Zürcher Unispital wenig begeistert.

Fast elf Minuten dauert das Video eines Zürcher Oberarztes, das zurzeit in den sozialen Medien kursiert. Darin äussert sich Marc Schäufele, der seit Dezember am Universitätsspital Zürich (USZ) arbeitet, zum Coronavirus. Während er am Anfang betont, dass man das Thema durchaus ernst nehmen müsse und er selbst schon bei Patienten schwere Krankheitsverläufe beobachten konnte, die tödlich endeten, zweifelt er Minuten später an den Massnahmen der Behörden und hält diese für übertrieben sowie «Angstmacherei». Er fordert deshalb einen «vernünftigen und wissenschaftlichen Umgang» mit der Situation.