In Oberbüren stoppte die Polizei ein Auto mit gezogener Waffe

In Oberbüren wurden am Montagmittag ein Mann und eine Frau verhaftet.

Am Montagnachmittag war News-Scout F.Z. mit dem Auto in Richtung St. Gallen unterwegs. Als er bei der Autobahneinfahrt in Oberbüren war, sah er, wie die Polizei einen Mann mit gezogener Waffe aus dem Auto zerrte. «Ich vermute, dass die Polizei bewusst auf den blauen Golf gewartet hat, um ihn dann in der Autobahneinfahrt abzufangen», sagt Z. zu 20 Minuten.