Obergericht : Durfte die Ehefrau die Wohnung nicht alleine verlassen?

Das Obergericht fällte noch kein Urteil, es wird in den nächsten Tagen erwartet.

Der heute 29-jährige IT-Systemadministrator soll seiner Ehefrau über Jahre hinweg verboten haben, die gemeinsame Wohnung im Bezirk Horgen zu verlassen. Sie durfte nur in Begleitung von ihm oder der Schwiegermutter für wenige Stunden zur Arbeit als Putzfrau gehen. Laut Anklageschrift hat er die Frau aus dem Kosovo auch genötigt, ihn am Morgen anzuziehen, und sie dabei mit einem Messer bedroht. Falls sie sich trennen wolle, würde er sie umbringen oder Videoaufnahmen vom gemeinsamen Sex veröffentlichen. Er habe sie regelmässig geschlagen und ihr verboten, fremde Männer anzuschauen. «Er sagte zu ihr, dass sie ihren Blick von anderen Männern abwenden müsse, wenn er die Augenbrauen nach oben bewege, ansonsten er sie umbringen würde», steht in der Anklageschrift. Die Frau verlies ihn im März 2019 und floh ins Frauenhaus.