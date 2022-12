Zürich: Obergericht hat entschieden – Brian bleibt weiterhin hinter Gittern

Wie das Zürcher Obergericht am Mittwochnachmittag mitteilte, wurde diese am 14. Dezember 2022 nun abgewiesen. Brian verleibt somit vorerst in Untersuchungshaft. Das Obergericht schreibt in einer Mitteilung, dass Brian im vorliegenden Verfahren unter anderem versuchte schwere Körperverletzung sowie mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte vorgeworfen wird. Die Straftaten soll er ab November 2018 während der Inhaftierung in der JVA Pöschwies verübt haben. Sowohl die Vorinstanz als auch das Obergericht hätten den dringenden Verdacht der Tatbegehung bejaht.