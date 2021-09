Urteil zum Fall Spiess-Hegglin - Obergericht hebt Publikationsverbot gegen Michèle Binswanger auf

Binswanger plant ein Buch über die Vorkommnisse an der Zuger Landammannfeier im Dezember 2014 und damit auch über Spiess-Hegglin.

Die Journalistin des «Tages-Anzeigers» legte kurz darauf Berufung ein. Das Obergericht gab ihr nun in ihrem Urteil vom 1. September Recht und hob das Publikationsverbot auf.

Am 3. September 2020 verfügte der Einzelrichter am Kantonsgericht Zug, dass es Michèle Binswanger verboten sei, über das Thema Landammannfeier 2014 zu publizieren.

Ein Jahr lang war es der Journalistin des «Tages-Anzeigers» Michèle Binswanger verboten, ihr Buch zum Vorfall an der Landammannfeier 2014 zu veröffentlichen – nun wurde dieses Verbot vom Zuger Obergericht aufgehoben. «In Gutheissung der Berufung wird der Entscheid des Einzelrichters am Kantonsgericht Zug vom 3. September 2020 aufgehoben und das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen», schreibt das Gericht.

Wie das Gericht ausführt, sei die Annahme, dass von Binswanger eine Persönlichkeitsverletzung drohe, nicht begründet: «Abgesehen davon, dass es mit Blick auf die Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit schon im Grundsatz problematisch erscheint, eine kritische Haltung mit einem Publikationsverbot zu sanktionieren, geht das Argument der Vorinstanz von vornherein am eigentlichen Thema vorbei.» Weiter hält das Obergericht fest, dass eine drohende Persönlichkeitsverletzung auch deshalb nicht anzunehmen ist, weil noch nicht definitiv festgelegt sei, was in der geplanten Publikation von Binswanger überhaupt stehen werde.