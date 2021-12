Inhaftierte Gewalttäter : Brian mit Teilsieg vor Bundesgericht

Der im Pöschwies inhaftierte Gewalttäter Brian hat eine Beschwerde wegen seiner Haftbedingungen eingereicht. Nun hat er vor dem Bundesgericht einen Teilsieg errungen: Die Zürcher Justiz muss ein Konzept für Erleichterungen erstellen.

Der als «Carlos» schweizweit bekannt gewordene Straftäter Brian hat mit einer Beschwerde bezüglich seiner Haftbedingungen vor dem Bundesgericht einen weiteren Erfolg errungen: Die Richterinnen und Richter in Lausanne entschieden, dass das Zürcher Obergericht «unverzüglich» ein Konzept zur Lockerung seines Haftregimes in der Strafanstalt Pöschwies erstellen muss, wie das Bundesgericht am Freitag mitteilte. Dort sitzt Brian seit dem August 2018 in strenger Sicherheitshaft.