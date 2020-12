Zürich : Obergericht muss Strafe für Milchbuck-Prügler neu bestimmen

Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Mannes, der im Februar 2014 einen 19-Jährigen an der Zürcher Tramhaltestelle Milchbuck massiv verprügelte, teilweise gutgeheissen.

Hier, an der Tramhaltestelle Milchbuck, hatte sich die Tat in der Nacht auf den 18. Februar 2014 ereignet.

Im Februar 2014 war ein damals 25-jähriger Doktorand, der sich an einem Geburtstagsfest einen Rausch angetrunken hatte, bei der Stadtzürcher Haltestelle Milchbuck auf den damals 19-jährigen Dino K.* losgegangen. Der Deutsche prügelte zunächst mit den Fäusten auf den jungen Mann ein. Bilder der Überwachungskamera dokumentieren, wie er K. plötzlich von hinten attackierte.

Er schlug ihm auf den Hinterkopf, drückte ihn auf die Tramgleise und trat immer wieder mit voller Wucht gegen seinen Kopf – während ganzen 20 Minuten. K. blieb regungslos auf den Gleisen liegen. Der Doktorand flüchtete, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. Das Opfer trug lebensgefährliche Verletzungen davon. Es überlebte nur durch Zufall, wie das Bundesgericht in einem am Montag veröffentlichten Urteil schreibt.

Nicht in allen Punkten nachvollziehbar

Diesen Punkt hatte der Verurteilte in seiner Beschwerde gerügt. Der massive Alkoholkonsum hatte bei ihm zu einem psychotischen Zustand geführt. Allerdings war er gemäss eines Gutachtens aber dennoch in der Lage, auf gewisse Geschehnisse «normal» zu reagieren. So flüchtete er vor der Polizei und sagte zunächst aus, «er habe etwas überreagiert».