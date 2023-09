Obergericht Zürich : «Promi-Bodyguard» muss für 16 Monate ins Gefängnis

Der Prozess fand am Obergericht in Zürich statt.

Dem 47-jährigen Schweizer, der in der Vergangenheit als Privatdetektiv arbeitete und im Internet und in den Medien immer wieder als angeblicher «Promi-Bodyguard» auftrat, wird Betrug und häusliche Gewalt vorgeworfen. So hat er laut Anklage verschiedene Firmen im Sicherheitsbereich geführt und angehende Privatdetektive mit leeren Versprechen für eine Stelle geködert. Zuerst mussten sie jedoch eine «firmeneigene Ausbildung» für 3000 Franken absolvieren. Die versprochene Arbeitsstelle mit einem Monatslohn von 5000 Franken erhielten sie aber nicht. Der Beschuldigte hat laut Anklage damit in über 50 Fällen rund 100’000 Franken ertrogen.