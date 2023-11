Obergericht Thurgau: Metzgerei verkauft Fleisch mit falschem Siegel

Bedingte Freiheitsstrafe, bedingte Geldstrafe und Bussen

Mit der Marke «Suisse Garantie» deklarierte Wurstwaren müssen als Hauptzutat zu 100 Prozent aus Schweizer Fleisch bestehen. Die Beschuldigten hatten zwischen Ende Mai 2018 und Ende April 2019 mindestens 95 Tonnen Fleisch aus dem Ausland importiert, mit Schweizer Fleisch vermischt und mit dem Label «Suisse Garantie» verkauft. Das teilt das Thurgauer Obergericht am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft erhob deswegen Anklage wegen des gewerbsmässigen Betrugs, des gewerbsmässigen reglementswidrigen Gebrauchs einer Garantie- oder Kollektivmarke sowie des gewerbsmässigen Gebrauchs unzutreffender Herkunftsangaben. Zudem wurde eine Ersatzforderung von 200’000 Franken an den Staat verlangt.

Kein minderwertiges Fleisch

Gegen Markenschutz verstossen

Suisse Garantie geht auf Vergleich ein

Die Beschuldigten hatten sich während des Berufungsverfahrens mit der Inhaberin der Garantiemarke «Suisse Garantie» geeinigt und sich zur Zahlung einer fünfstelligen Summe für die Reglementsverletzung verpflichtet. Darauf erklärte die Markeninhaberin, sie habe kein Interesse mehr an einer Bestrafung der beiden. Zudem besteht laut Obergericht kein gewichtiges öffentliches Interesse an einer Bestrafung. Die Kundschaft wurde «nicht relevant getäuscht, da nicht erwiesen ist, dass sie Wert auf das Label ‹Suisse Garantie› legte». Sie wurde auch nicht am Vermögen geschädigt, da die Angeklagten gleichwertiges Fleisch verarbeiteten. Kein Kunde habe sich am Strafverfahren beteiligt. Damit waren die Voraussetzungen erfüllt, um von einer Bestrafung abzusehen. Die Beschuldigten müssen aber die Verfahrenskosten tragen.