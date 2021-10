Tötungsdelikt in Bülach (ZH) – Obergericht weist Mutter von Paolo (4) in «kleine Verwahrung» ein

Sie soll ihren vierjährigen Sohn so schwer misshandelt haben, dass dieser an den Folgen seiner Verletzungen starb.

Das Zürcher Obergericht hat am Freitag im Fall einer 32-jährigen Kamerunerin sein Urteil verkündet. Die in Bülach (ZH) wohnhafte Frau fügte ihrem vierjährigen Sohn im Januar 2019 so schwere Verletzungen zu, dass das Kind diesen schliesslich erlag. Der Fall erschütterte die Nachbarschaft damals schwer.

Nun hat das Gericht die Mutter wegen Körperverletzung in nicht schuldfähigem Zustand schuldig gesprochen, wie nau.ch berichtet. Aufgrund ihrer psychischen Erkrankung wird die Frau nun in eine stationäre Massnahme eingewiesen. Umgangssprachlich ist dieses Urteil auch als «kleine Verwahrung» bekannt. Nach der etwaigen Entlassung wird die Frau ausserdem für fünf Jahre aus dem Schengen-Raum verwiesen.

Verletzungen führten zum Herzversagen

«Gefahr für die Allgemeinheit»

Gemäss dem Staatsanwalt war klar, dass die zum Tatzeitpunkt 30-Jährige ihren Sohn immer wieder misshandelt und gezüchtigt und dabei seinen Tod in Kauf genommen habe. Sie sei massiv psychisch gestört und stelle eine Gefahr für die Allgemeinheit dar. Die Kamerunerin war beim Gerichtstermin nicht persönlich anwesend. Ihr Anwalt forderte in seinem Plädoyer einen Freispruch und verwies auf die Möglichkeit, dass die Verletzungen durch einen Treppensturz verursacht wurden.

Die Mutter des vierjährigen Paolo leidet seit längerer Zeit an psychischen Problemen, ihr wurde eine paranoide Schizophrenie attestiert. Um die Stimmen in ihrem Kopf ruhigzustellen und gegen den Verfolgungswahn anzukämpfen, trank die 32-Jährige immer wieder grosse Mengen Alkohol. Seit sie sich in Untersuchungshaft befindet, musste sie bereits dreimal in die Psychiatrie eingeliefert werden. Dies passierte immer dann, wenn der Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes bevorstand. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Angeklagte kann es noch ans Bundesgericht weiterziehen.