Obergericht Zürich IV-Rentner verging sich nach tödlicher Würgeattacke an Leiche 

Im Parterre dieses inzwischen abgerissenen Hauses in Zürich wohnte der verurteilte Westschweizer, die Frau war Untermieterin.

Der Prozess fand am Freitag im Obergericht Zürich statt.

Der heute 39-jährige Westschweizer hat im September 2016 nach einem heftigen Streit seine Untermieterin im Schwitzkasten erwürgt und an der Leiche den Geschlechtsverkehr vollzogen. Das Opfer war eine 28-jährige Französin. Die junge Frau wohnte als Untermieterin bei einem IV-Rentner im Zürcher Balgristquartier.

«Habe sie beruhigen wollen»

Weil alle Parteien Berufung einlegten, gelangte der Fall erneut vor das Obergericht. Bei der Befragung am Freitag sagte der 39-Jährige: «80 Prozent der Vorwürfe sind nicht wahr.» Er habe die Frau nicht töten wollen. Er habe sie nur beruhigen wollen, als er sie in den Schwitzkasten nahm. Die Leichenschändung gesteht er: «Ich bedaure es. Die Strafe dafür akzeptiere ich», so der Kolumbianer, der als Dreijähriger von Schweizern adoptiert wurde.