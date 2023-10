Messerattacke im Mascotte – Mann (38) kassiert Landesverweis

Zudem muss der seit seiner frühsten Kindheit in der Schweiz lebende Kosovare das Land für zehn Jahre verlassen.

Er hat im Club Mascotte in Zürich mit einem Messer dreimal einem Clubbesucher gegen den Kopf gestochen.

Der heute 38-jährige Gipser aus dem Kanton Luzern war im Januar 2018 im Raucherraum des Mascotte-Clubs in Zürich mit einem anderen Gast zusammengestossen. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der beiden Begleiter des Opfers dem Gipser ein Glas an den Kopf warf.