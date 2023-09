Obergericht Zürich : Mascotte-Besucher stach dreimal mit dem Klappmesser zu

Der Vorfall liegt bereits fünfeinhalb Jahre zurück und noch immer beschäftigt er die Gerichte. Der heute 38-jährige Kosovare aus dem Kanton Luzern ist der versuchten vorsätzlichen Tötung angeklagt. Der Gipser stiess im Januar 2018 im Raucherraum des Mascotte-Clubs in Zürich mit einem anderen, gleichaltrigen Gast zusammen. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter mit einem Klappmesser dreimal gegen den Kopf des Gasts stach. Dieser konnte die Stiche mit dem Arm abwehren und musste notfallmässig hospitalisiert werden. Beim Opfer handelt es sich um einen bekannten Zürcher Professional-Thai-Kickboxer, K1-Kämpfer und Mixed-Martial-Arts-Fighter.

Klappmesser in den Ausgang mitgenommen

Am neuen Prozess vor dem Obergericht vom Dienstag bestritt der Gipser den Tötungsvorsatz. «Es war Notwehr.» Einer der beiden Begleiter des Opfers habe ihm ein Glas an den Kopf geworfen. Er habe sein Messer gezückt und wild fuchtelnd den ihn angreifenden Kampfsportler abgewehrt. «Ich habe den Kickboxer weder beleidigt, noch schräg angeschaut.» Eine Richterin will wissen, warum er überhaupt ein Klappmesser in den Ausgang mitgenommen habe. Er sei schon einmal im Ausgang angegriffen worden, darum habe er immer ein Messer bei sich getragen, antwortete der Beschuldigte.